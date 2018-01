Die deutsche Auto-Industrie hat Regierungsdokumenten zufolge in den USA Tierversuche vornehmen lassen.

Um eine Unschädlichkeit gesäuberter Dieselabgase zu demonstrieren, seien zehn Affen gezielt Schadstoffen ausgesetzt worden, schreiben die "New York Times" und die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen und Regierungsdokumente. Demnach wurden die Tiere 2014 vier Stunden lang in Räumen mit Auspuffgasen eines - mit manipulierter Abgastechnik ausgestatteten - VW-Beetle eingesperrt. Eine von Volkswagen, Daimler und BMW finanzierte Lobby-Initiative habe die Untersuchung in einem Forschungslabor im amerikanischen Albuquerque in Auftrag gegeben. Federführend sei VW gewesen. Der Wolfsburger Konzern bestätigte die Auftragsvergabe, wollte sich zu den Experimenten aber nicht konkreter äußern.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.