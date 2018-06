CDU, CSU und SPD planen einem Zeitungsbericht zufolge, die staatlichen Zuschüsse für Parteien zu erhöhen.

Der "Süddeutschen Zeitung" liegt ein Gesetzentwurf vor, nach dem die politischen Parteien in diesem Jahr 15 Prozent mehr Geld bekommen sollen als im Vorjahr. Insgesamt sind demnach Zuschüsse von 190 Millionen Euro geplant. Als Grund nennt die Regierungskoalition, durch die Digitalisierung sei der Aufwand für Kommunikation und Sicherheit deutlich gestiegen. Der Gesetzentwurf soll dem Bericht zufolge noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden.

