Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner warnt vor Rückschritten bei den Frauenrechten im Zuge der Einwanderung.

Zuwanderer brächten aus patriarchalisch geprägten Ländern auch ihre Grundhaltung gegenüber Frauen mit, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin dem "Tagesspiegel". Diese Einstellung beziehe sich nicht nur auf Frauen innerhalb der Familien, sondern reiche weit in die Gesellschaft hinein. Klöckner mahnte in diesem Zusammenhang vor allem in den Schulen eine klare Haltung an. So könne beispielsweise an einem Elternsprechtag ein Vater nicht verlangen, nur mit einer männlichen Lehrperson zu reden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.