Zuwanderungspolitik Kompromissvorschlag in der Diskussion

Das Kloster Seeon in Bayern (picture alliance / Sven Hoppe/dpa)

In den Streit der Unionsparteien über die Zuwanderungspolitik könnte durch einen Kompromissvorschlag wieder Bewegung kommen.

Die CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt bestätigte am Rande der Klausurtagung ihrer Partei im Kloster Seeon, dass derzeit über eine Alternative zur starren Obergrenze diskutiert wird, wie sie CSU-Chef Seehofer fordert. Demnach würde jedes Jahr neu festgelegt, wie viele Flüchtlinge Deutschland aufnehmen kann. Der CDU-Innenexperte Schuster und sein CSU-Kollege Mayer haben diesen Vorschlag unterbreitet - wie erst jetzt bekannt wurde, schon Ende September in einem Brief an die Parteivorsitzenden. Im Hinblick auf die 2017 anstehenden Wahlen dringen sie auf eine schnelle Einigung in der Flüchtlingspolitik. Mayer sagte dem MDR, Merkel und Seehofer wüssten, dass das Zeitfenster für einen Kompromiss nicht mehr allzu groß sei.