In Spanien steht die Region Katalonien von heute an unter Zwangsverwaltung der Zentralregierung.

Die Ministerien und Behörden in der katalanischen Hauptstadt Barcelona arbeiten dann unter Madrider Leitung. Die Regionalregierung von Präsident Puigdemont war am Samstag abgesetzt worden. Madrid reagierte damit auf den Beschluss des Regionalparlaments in Barcelona, Katalonien für unabhängig zu erklären. Die Zwangsverwaltung soll mindestens bis zur Neuwahl in der Region am 21. Dezember gelten.