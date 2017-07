Falls die Amerikaner sich vom Atomdeal zurückzögen, scheitere das Abkommen, so Fathollah-Nejad. Ihm zufolge wollen die USA einen Aufstieg Teherans zur Atommacht verhindern und daher am Abkommen festhalten. Der Wissenschaftler von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik empfahl, dass Deutschland und Europa ihr Gewicht stärker in die Waagschale werfen sollten, um eine Kurskorrektur vom Iran zu fordern.

Das komplette Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.