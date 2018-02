Sachsen zieht Konsequenzen aus dem Suizid des Terrorverdächtigen Al-Bakr in einer Haftanstalt in Leipzig.

Die Landesregierung beschloss eine Änderung des Justizvollzugsgesetzes. Demnach soll bei suizidgefährdeten Häftlingen künftig Videoüberwachung möglich sein. Bisher bleibt immer ein Wärter in der Zelle. Laut Justizminister Gemkow sollen suizidgefährdete Gefangene künftig außerdem in gitterlosen Gefängniszellen untergebracht und die Gitter dort durch Plexiglas ersetzt werden.



Der mutmaßliche IS-Terrorist Al-Bakr hatte sich Ende 2016 in der Untersuchungshaft in Leipzig erhängt. Die sächsische Justiz war deshalb bundesweit in die Kritik geraten.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.