Bundesaußenminister Maas hat der Nato zugesagt, dass Deutschland seine Militärausgaben weiter erhöhen wird.

Man werde entsprechende Forderungen schrittweise erfüllen, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinen Ressortkollegen der anderen Mitglieds-Staaten in Brüssel. Gleichwohl könne er den in Deutschland noch laufenden laufenden Haushaltsberatungen nicht vorgreifen, betonte Maas.



Die USA bestehen darauf, dass die bereits 2014 beschlossene Selbstverpflichtung der 29 Nato-Länder umgesetzt wird. Der neue US-Außenminister Pompeo bekräftige in Brüssel diese Haltung. Demnach sollen alle Mitglieder der Allianz ihre Verteidigungsausgaben bis auf zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts erhöhen.

