Bundesverteidigungsministerin von der Leyen widerspricht Außenminister Gabriel beim Zwei-Prozent-Ziel der Nato zur Steigerung der Wehrausgaben.

Deutschland stehe zu dieser Verabredung, betonte die CDU-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem lettischen Amtskollegen Bergmanis. In diesem Zusammenhang warnte von der Leyen vor einem Verlust an Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit, falls die Bundesrepublik von gemeinsamen Beschlüssen aller Nato-Partner abrücke. Erst am Mittwoch hatte Gabriel während einer Baltikum-Reise erklärt, es gebe kein "apodiktisches" Zwei-Prozent-Ziel. Es sei völlig unrealistisch, dass Deutschland innerhalb von zehn Jahren 30 Milliarden Euro zusätzlich in den deutschen Verteidigungshaushalt packe, sagte der SPD-Politiker.