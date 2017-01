Zweierbob Friedrich und Margis holen EM-Gold

Neue Europameister: Die deutschen Bobfahrer Francesco Friedrich (l) und Thorsten Margis. (dpa / picture alliance / Caroline Seidel)

Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Margis sind Europameister im Zweierbob.

Sie gewannen die gleichzeitig als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfe in Winterberg. Platz zwei ging ebenfalls an Deutschland, Platz drei an Lettland.