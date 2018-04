Der vierfache Deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern ist in die Dritte Liga abgestiegen.

Die Pfälzer unterlagen in der Freitagabend-Partie des 32. Spieltags trotz einer 2:0-Führung in Bielefeld am Ende mit 2:3 und stehen damit vorzeitig als erster Absteiger fest. Im zweiten Freitagsspiel gewann der VfL Bochum gegen Erzgebirge Aue 2:1. Bochum und Bielefeld liegen nun nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Holstein Kiel und besitzen damit Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga.

