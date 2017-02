Zweiter Weltkrieg Dresden erinnert an die Zerstörung der Stadt vor 72 Jahren

Dresden nach den Bombenangriffen von 1945 (picture-alliance / dpa / Gutbrod)

In Dresden wird heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und die Zerstörung der Stadt vor 72 Jahren erinnert.

Höhepunkt ist am Abend eine Menschenkette, zu der tausende Bürger in der Innenstadt erwartet werden. Die Dresdner wollen damit angesichts von Kundgebungen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung auch ein Zeichen für Weltoffenheit setzen. Darüber hinaus gibt es Gottesdienste, Kranzniederlegungen und stille Andachten. Linke Gruppen haben wie in den Vorjahren zu einem sogenannten "Mahngang Täterspuren" eingeladen, der zu Schauplätzen der NS-Herrschaft in der Stadt führt.



Bei Luftangriffen alliierter Bomber auf Dresden wurden am 13. und 14. Februar 1945 bis zu 25.000 Menschen getötet. Weite Teile der historischen Altstadt und der Infrastruktur wurden zerstört.