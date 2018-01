Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Dreyer hat sich Bemerkungen von Unionsseite über den SPD-internen Streit zu den Sondierungsergebnissen verbeten. Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nannte sie im ARD-Fersnehen "unsäglich". Dieser hatte im Zusammenhang mit Forderungen aus der SPD, das Ergebnis nachzuverhandeln, von einem "Zwergenaufstand" gesprochen.

Im ZDF sagte Dreyer, es helfe nicht, dass Dobrindt und andere aus der zweiten Reihe die SPD beschimpften. Das bilde nicht gerade Vertrauen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin rief dazu auf, sorgsam miteinander umzugehen.



Sie bekräftigte, dass die SPD in den Sondierungen ein gutes Ergebnis erzielt habe. Es sei aber vollkommen klar, dass man in möglichen Koalitionsverhandlungen das Thema Bürgerversicherung noch einmal aufrufen werde, so Dreyer.

