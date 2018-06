Wer weiß schon, dass die ach so deutsche Eiche schon vor langer Zeit von Buchen verdrängt wurde? Dass die meisten Nadelbäume eigentlich nicht hierher gehören? Und dass es keinen wirklichen Urwald in Deutschland gibt?

Hütten von Baumbesetzern im Hambacher Forst (Deutschlandradio/Ute Meyer)

Ute Meyer erkundet in ihrem Wochenendjournal, warum wir alle den Wald so lieben. Sie spricht mit Försterinnen, Baumbesetzern und dem obersten Waldlobbyisten in Deutschland, Philipp zu Guttenberg. Sie besucht einen Waldkindergarten und nimmt an einem japanischen Wald-Ritus teil.