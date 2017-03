Das Internationale Olympische Komitee verschärft den weltweiten Anti-Doping-Kampf.

Bei einer Tagung im südkoreanischen Pyeongchang wurde ein Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, der saubere Athleten schützen soll. Im Kern geht es darum, die Welt-Anti-Doping-Agentur unabhängiger von den großen Sportverbänden und nationalen Regierungen zu machen. Nur so könne die Glaubwürdigkeit der WADA geschützt werden, hieß es. Gleichzeitig sprach sich das Internationale Olympische Komitee für einen neutralen WADA-Präsidenten aus, der weder eine Funktion in einer Regierungs- noch in einer Sportorganisation hat.