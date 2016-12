Zypern Akinci stellt Referendum über Wiedervereinigung in Aussicht

Luftaufnahme der Insel Zypern (picture alliance/dpa/NASA/Modis)

Der türkisch-zyprische Präsident Akinci hält rasche Fortschritte für eine Beilegung des Zypern-Konfliktes für wahrscheinlich.

Wenn bei den Verhandlungen alles nach Plan laufe, sei ein Referendum über eine Wiedervereinigung im Sommer 2017 möglich, sagte Akinci in der Hauptstadt Nikosia. Bei den Gesprächen mit der Republik Zypern seien noch etwa 100 Punkte zu klären - besonders umstritten seien allerdings nur etwa acht bis zehn Kapitel. Hauptstreitpunkt sind Territorialfragen. Angestrebt wird ein föderaler Staat mit zwei politisch gleichberechigten Teilen. Die im November unterbrochenen Gespräche sollen im Januar in der Schweiz fortgesetzt werden.



Zypern ist seit 1974 geteilt. Der griechische Süden ist seit 2004 Mitglied der EU. Der türkisch verwaltete Norden wird nur von der Regierung in Ankara anerkannt.