Zypern Friedensgespräche für geteilte Mittelmeerinsel abgesagt

Luftaufnahme der Insel Zypern (picture alliance/dpa/NASA/Modis)

Die Zypern-Friedensgespräche gestalten sich weiter schwierig.

Ein für morgen geplantes Treffen auf Präsidentenebene findet nicht statt. Wie ein Vertreter der Regierung in Nikosia mitteilte, wurde der Termin vom Anführer der türkischen Volksgruppe, Akinci, abgesagt. Grund sei ein Gesetz, mit dem an den Schulen im griechischen Landesteil einmal im Jahr an das Enosis-Referendum von 1950 erinnert werden soll, in dem sich die Bevölkerung für eine Vereinigung mit Griechenland ausgesprochen hatte. Acinci will die Gespräche demnach erst fortsetzen, wenn dieser Beschluss aufgehoben wird.