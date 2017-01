Zypern-Gespräche "Das ist wie damals in Berlin"

"Es ist ein geteiltes Land, das merkt man überall" - so beschreibt der Politologe Niyazi Kizilyürek von der Universität Zyperns in Nikosia die Lage in seiner Heimat. Es sei im Alltag ähnlich wie vor dem Mauerfall in Berlin. Die erste Verhandlungsrunde über die Wiedervereinigung Zyperns ist zwar gerade ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Kizilyürek ist dennoch optimistisch, dass die Teilung überwindbar ist.

Niyazi Kizilyürek im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann