Zypern Gespräche hochrangiger Vertreter über Wiedervereinigung

Die Flagge Zyperns (dpa / Jp Amet)

Die Genfer Gespräche über eine Wiedervereinigung Zyperns gehen heute in eine entscheidende Phase.

Erstmals seit der Teilung der Mittelmeerinsel 1974 sitzen Vertreter der zyprischen Volksgruppen sowie die Außenminister der Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien am Verhandlungstisch. UNO-Vermittler Eide sprach von einem historischen Ereignis. Er zeigte sich zuversichtlich, dass in den kommenden Tagen eine dauerhafte Lösung mit zwei Bundesstaaten in einem föderalen System zustande kommt. Im Falle eines Durchbruchs würden auch der türkische Staatschef Erdogan, der griechische Ministerpräsident Tsipras und die britische Premierministerin May nach Genf reisen.