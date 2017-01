Zypern-Konflikt Expertengespräche offenbar erfolgreich

Luftaufnahme der Insel Zypern (picture alliance/dpa/NASA/Modis)

Die Expertengespräche zur Überwindung der Teilung Zyperns sind offenbar erfolgreich verlaufen.

In diesem Sinne äußerte sich UNO-Vermittler Eide nach den Beratungen in der Schweiz, ohne allerdings Einzelheiten mitzuteilen. Unklar blieb auch, wann die Verhandlungen in großer Runde weitergehen. Am 12. Januar war eine Zypern-

Konferenz in Genf, an der auch die Außenminister der Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien beteiligt waren, ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die Mittelmeerinsel ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Invasion 1974 geteilt.