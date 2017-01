Zypern Paphos feiert sich als Kulturhauptstadt Europas

In der Nähe von Paphos soll der Sage nach die Liebesgöttin Aphrodite aus dem Schaum des Meeres gestiegen sein. (dpa/picture-alliance/Katia Christodoulou)

Zum Auftakt des Kulturhauptstadt-Jahres 2017 haben in der zyprischen Hafenstadt Paphos zweitägige Feiern begonnen.

Geplant waren unter anderem Konzerte und Kunstausstellungen. Zum Höhepunkt des Festes erinnern am Abend junge Leute aus ganz Zypern an die Geschichte der Stadt. An den Veranstaltungen nehmen sowohl griechische als auch türkische Zyprer teil. Damit soll unterstrichen werden, dass die Einwohner auf eine Wiedervereinigung der Insel hoffen.



In der zweiten Europäischen Kulturhauptstadt dieses Jahres, Aarhus in Dänemark, wurde die Eröffnung bereits am vergangenen Wochenende gefeiert.