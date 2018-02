Der Präsident der Republik Zypern, Anastasiades, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

Der Konservative setzte sich in der Stichwahl mit 56 Prozent der Stimmen gegen seinen linksgerichteren Herausforderer Malas durch. In einer Rede in Nikosia kündigte Anastasiades an, sich für eine Überwindung der Teilung der Mittelmeerinsel einzusetzen.



Im Juli 2017 waren die Verhandlungen unter Vermittlung der UNO erneut gescheitert. Zypern ist seit einem von der damaligen Militärjunta in Griechenland unterstützten Putsch und einer anschließenden türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt.

04.02.2018