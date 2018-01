Die Vereinten Nationen haben ihren Blauhelm-Einsatz auf der Mittelmeerinsel Zypern um ein weiteres halbes Jahr verlängert.

Der Sicherheitsrat in New York beschloss einstimmig, die Mission bis Ende Juli fortzuführen. In der entsprechenden Resolution ruft das Gremium die Beteiligten dazu auf, ihren politischen Willen für eine Friedenslösung unter Schirmherrschaft der UNO zu erneuern.



Die Bemühungen für eine Lösung des Zypern-Konfliktes waren Mitte des vergangenen Jahres gescheitert, hauptsächlich an der Frage des Abzugs von rund 35.000 türkischen Besatzungssoldaten. Diese sind im Norden der seit 1974 geteilten Insel stationiert.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.