Zyperns Präsident Anastasiades hat die Türkei im Streit um die Erdgas-Erkundung vor der Küste zum Einlenken aufgefordert.

Er appellierte an Ankara und die türkisch-zyprische Gemeinschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zugleich betonte er, er wolle an den Plänen im Energiebereich festhalten.



Türkische Kriegsschiffe hindern seit knapp zwei Wochen ein Bohrschiff daran, ein Erkundungsgebiet südöstlich der Hafenstadt Larnaka zu erreichen. Ankara argumentiert, durch Bohrungen nach Erdgas ohne Zustimmung der türkischen Zyprer würden deren Rechte missachtet.



Anastasiades erklärte, Erlöse aus der möglichen Erdgasgewinnung sollten nach der Lösung der Zypernfrage gerecht an die beiden Volksgruppen verteilt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.