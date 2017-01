Zypern-Verhandlungen UNO-Diplomat spricht von "gutem Anfang"

Die Flagge Zyperns (dpa / Jp Amet)

Der Zypern-Beauftragte der UNO, Eide, hat sich angesichts der neuen Gespräche über eine Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel zuversichtlich gezeigt.

Die am Vormittag in Genf aufgenommenen Verhandlungen seien ein guter Anfang gewesen, sagte Eide. Er stellte in Aussicht, dass am Donnerstag Vertreter der Garantiemächte Zyperns dazustoßen würden - also der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens als früherer Kolonialmacht. Dies deutet auf Fortschritte in den Verhandlungen über eine Wiedervereinigung hin. Denn nur dann sollte die Fünf-Parteien-Konferenz stattfinden.



Zypern ist seit einem griechischen Putsch und der türkischen Militärintervention 1974 geteilt. In den Gesprächen in Genf geht es nun um die Bildung eines föderalen Staates aus zwei politisch gleichberechtigten Bundesstaaten.