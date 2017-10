Bundeswirtschaftsministerin Zypries warnt vor einer Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran.

Der Vertrag sei nicht nur wichtig, um Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe auch wirtschaftliche Erfolge des Abkommens. So sei der deutsche Export in den Iran im vergangenen Jahr um 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung und eine Steigerung des Lebensstandards sendeten auch ein positives Signal in den Iran, betonte Zypries.