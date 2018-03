Im Streit um Strafzölle auf Stahl und Aluminium hält Bundeswirtschaftsministerin Zypries einen Handelskrieg mit den USA noch für abwendbar. Aktuell handle es sich noch um ein sehr ernstes Vorgeplänkel, sagte Zypries im Deutschlandfunk.

Sie verwies auf die 15-Tagesfrist, innerhalb derer Trump mit verschiedenen Ländern reden wolle, so Zypries weiter (Audio-Link). Einen Handelskrieg gebe es erst dann, wenn Schutzzölle auf Stahl und Aluminium tatsächlich eingefordert würden. Allerdings sei noch Bewegung in dem Thema, betonte die SPD-Politikerin.



Der US-Präsident mache sich lächerlich, er verstoße mit seinen Zöllen gegen WTO-Recht. Man solle Trump die Maßnahmen nicht durchgehen lassen, wenn er geltende Rechtsnormen breche. Die noch amtierende Wirtschaftsministerin plädiert für Verhandlungen: Es sei richtig, dass die EU mit den USA darüber spreche. "Wir wollen, dass die EU gemeinsam auftritt, handelt, und verhandelt." Wichtig sei, dass die deutsche und die europäische Wirtschaft zusammenstünden.



US-Präsident Trump hatte am Donnerstag Zölle von bis zu 25 Prozent angeordnet. Ausgenommen davon ist neben Mexiko und Kanada offenbar auch Australien. Premierminister Turnbull sagte nach einem Telefongespräch mit dem US-Präsidenten, dieser habe ihm bestätigt, dass australische Produkte nicht mit Zöllen belegt würden.



In Brüssel sprechen heute EU-Handelskommissarin Malmström und US-Handelsbeauftrager Lighthizer über die Schutzzölle. Auch der japanische Wirtschaftsminister Seko wird an der Gesprächsrunde teilnehmen. Sollte die EU nicht von den Zöllen ausgenommen werden, will sie vor der Welthandelsorganisation klagen und ihrerseits Zölle auf US-Produkte verhängen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern von einer ernsten Situation gesprochen. Die Zölle seien nicht sachgerecht, hatte sie betont. Es gebe weltweit ein gegenseitig vereinbartes System von Einfuhrzöllen.



Der Bundesverband der Verbraucherzentralen warnte vor den Ausirkungen auf die Bürger. "Die Zeche würden Verbraucher in der EU und den USA zahlen. Soweit darf es nicht kommen." Die Verbraucherschützer forderten, die Welthandelsorganisation WTO zur Streitschlichtung einzuschalten.



Der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Abelshauer hat die US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte als gestrig bezeichnet. Abelshauer sagte im Deutschlandfunk, was US-Präsident Trump jetzt umsetze, sei im Prinzip nichts anderes, als jene Schutzzölle, die Reichskanzler Bismarck 1878 erhoben habe, um betroffene und dem Untergang geweihte Branchen zu stärken. Im Deutschen Reich sei die Maßnahme gut ausgegangen, weil sich die Stahlindustrie modernisieren konnte. "Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die amerikanische Stahlindustrie heute in irgendeiner Weise wieder wettbewerbsfähig werden könnte", sagte Abelshauer. "Auf dem Gebiet der Stahlindustrie ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen." Geschichte wiederhole sich eben nicht.



Abelshauer betonte, die Methode von Schutzzöllen sei heute nicht mehr sinnvoll. Trump müsste stattdessen dafür sorgen, dass das Erfolgsmodell der IT-Wirtschaft nicht nur an der Ost- und Westküste praktiziert werde, sondern Anwendung im ganzen Land finde.

