Nach der 0:5-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal gibt sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München kämpferisch.

Torwart Manuel Neuer schrieb bei Instagram, "nun müssen wir am Samstag eine Reaktion zeigen". An dem Tag tritt der FC Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin an. Weltfußballer Robert Lewandowski schrieb an die Bayern-Anhänger: "Ich bin überzeugt, dass wir euch bald wieder einen Grund zum Feiern geben werden."



Der FC Bayern war am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Das 0:5 gegen Mönchengladbach war die bisher höchste Niederlage der Bayern in diesem Wettbewerb.