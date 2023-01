Polizei geht gegen die Bolsonaro-Anhänger vor. (IMAGO / Fotoarena / IMAGO / Ton Molina)

Sicherheitskräfte räumten ein Protestlager in der Hauptstadt Brasilia und setzten die Aktivisten vorübergehend fest, wie das Justizministerium mitteilte. Auch in anderen Städten wie Rio de Janeiro und São Paulo wurden Camps von Bolsonaro-Anhängern aufgelöst, dort gab es ebenfalls Festnahmen.

Gestern hatten Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasília gestürmt und in den Gebäuden erhebliche Schäden angerichtet. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle.

Die Krawalle sorgten international für Entsetzen. Bolsonaro war zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr mit seiner Familie in die USA geflogen. Heute wurde er wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.