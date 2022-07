Flutkatastrophe in NRW

Hochwasserkatastrophe im nordrhein-westfälischen Erftkreis im vergangenen Jahr. Autofahrer wurden von den Wassermassen überrascht. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres)

Wie Bauministerin Scharrenbach in Düsseldorf weiter mitteilte, gingen knapp 500 Millionen davon an geschädigte Privatpersonen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hatte kürzlich eine Bilanz der Hilfen in ihrem Bundesland gezogen. Demnach bewilligte die Landesregierung im vergangenen Jahr eine halbe Milliarde Euro an Wiederaufbauhilfen.

Bund und Länder haben für Nordrhein-Westfalen bis 12,3 Milliarden Euro und für Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro zugesagt. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft wurden inzwischen fünf Milliarden Euro an Geschädigte ausgezahlt. Die gesamten versicherten Schäden beliefen sich auf 8,5 Milliarden Euro.

Bei der Katastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kamen vergangenes Jahr in Rheinland-Pfalz 135 Menschen und in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen ums Leben.

