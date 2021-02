Bundespräsident Steinmeier hat das Verdienst von Juden um alle Gesellschaftsbereiche in Deutschland gewürdigt. Juden hätten die deutsche Geschichte mitgeschrieben und geprägt und die Kultur leuchten lassen, sagte Steinmeier in einer aufgezeichneten Ansprache in Köln zur Eröffnung des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Das Judentum habe entscheidend zum Aufbruch Deutschlands in die Moderne beigetragen.

Zugleich erinnerte Steinmeier an die jahrhundertelange Ausgrenzung und Verfolgung. Jüdisches Leben sei auch heute bedroht angesichts von offenem Antisemitismus und Gewalt wie dem Anschlag von Halle.

Mangelndes Wissen führt zu Vorurteilen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, mahnte eine umfassendere Bildung zum Thema Judentum an. Mangelndes Wissen über eine Minderheit führe häufig zu Vorurteilen, sagte Schuster ebenfalls bei dem Festakt. Wer noch nie einen Juden getroffen habe und sich für das Judentum auch nicht interessiere, hege oft antisemitische Vorurteile. Dieses Problem müsse vor allem in den Schulen angegangen werden.

Botschaft auch aus Israel

Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin sagte in einer Videobotschaft, in den vergangenen Jahrzehnten habe sich das jüdische Leben in Deutschland "mit Unterstützung der Bundesregierung" wiederbelebt. Trotzdem werde man wieder einmal Zeugen eines gefährlichen Anstiegs alter und neuer Formen des Antisemitismus: "Wir müssen eine Null-Toleranz gegen jegliche Form des Antisemitismus zeigen. Ob auf der Straße, in den Online-Medien oder in der Politik." Die Geschichte Deutschlands und des jüdischen Volkes seien seit Jahrhunderten miteinander verknüpft: "Obwohl wir die Tragödien der Vergangenheit nie vergessen werden, betonen wir unser gemeinsames Erbe, den Beitrag der deutschen Juden zur deutschen Gesellschaft und die tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und dem israelischen Staat", betonte Rivlin.

Rabbiner weisen auf Situation ihrer Gemeinden hin

Bereits im Vorfeld erklärte der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner und Oberrabbiner von Moskau, Goldschmidt, das besondere Festjahr sollte Anlass sein, nach vorne zu schauen und in ganz Europa für eine nachhaltige Zukunft jüdischen Lebens einzutreten. Wenn Europa wolle, dass seine verbliebenen Juden weiter in Europa blieben, dann müssten die Rechte von religiösen Minderheiten sichergestellt sein, wie es etwa in Deutschland und Österreich der Fall sei. Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland erklärte, viele Deutsche hätten bislang wenig oder keine Berührungspunkte mit jüdischem Leben gehabt, seien noch nie in einer Synagoge gewesen. Es wäre deshalb schön, wenn das Festjahr trotz Corona dazu beitrage, dass beide Seiten viel mehr übereinander erführen und voneinander lernten.

Historisches Dokument aus dem Jahr 321

Das Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" erinnert an ein Ereignis aus dem Jahr 321. Damals erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das es Juden gestattete, in Köln städtische Ämter zu übernehmen. Die Urkunde gilt als ältester Beleg für die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.