Das US-Repräsentantenhaus hat das Corona-Hilfspaket von Präsident Biden in Höhe von 1,9 Billionen Dollar gebilligt. 219 Abgeordnete stimmten für das Maßnahmenpaket und 212 Abgeordnete dagegen. Nun muss noch der Senat noch zustimmen.

In dem Programm sind weitere Direktzahlungen an die Bürger von jeweils 1.400 Dollar enthalten. 440 Milliarden Dollar sollen etwa an kleinere Unternehmen und Kommunen fließen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Zudem sind 160 Milliarden Dollar für Corona-Impfungen, Tests und das Gesundheitspersonal vorgesehen. Umstritten ist der Vorstoß, als Teil des Pakets den landesweiten Mindestlohn auf 15 Dollar je Stunde zu erhöhen. Die Demokraten peilen eine Verabschiedung des Pakets bis Mitte März an.



Biden hatte erklärt, Millionen von Amerikanern hätten durch die Pandemie ohne eigenes Verschulden die Würde und den Respekt verloren, die mit einem Job und einem Gehaltsscheck einhergingen. Die Gesundheit der Nation stehe auf dem Spiel.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.