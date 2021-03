Ihr Auftritt mit dem Ensemble Il pomo d’oro im Markgräflichen Opernhaus wurde für DiDonato in schwierigen Zeiten, in denen auch internationale Stars überwiegend Absagen erreichten, zu einem persönlichen Höhepunkt der Saison.

Auf ihrem Programm standen Szenen und Arien aus Früh- und Hochbarock von Monteverdi, Cesti, Hasse und Händel, die über viele Jahre zu ihren Lieblingsstücken avancierten. Das Lied "Come again, sweet love" von John Dowland sang sie erstmals in einem öffentlichen Konzert.

Die Mezzosopranistin Romina Basso wählte für ihr Programm hochdramatische Klagegesänge von Carissimi, Rossi und Strozzi aus. (Stephan Kremer)

Romina Basso präsentierte sich mit dem Ensemble Latinitas Nostra in der Schlosskirche mit einem monothematischen Programm von frühbarocken Klagesängen, darunter ein Lamento von Barbara Strozzi, einer der ersten Komponistinnen dieser Zeit.

Claudio Monteverdi, Johann Adolf Hasse, Georg Friedrich Händel u.a.

Opern-Arien und Lamenti

Joyce di Donato, Mezzo-Sopran

Il pomo d’oro

Leitung: Francesco Corti

Romina Basso, Mezzo-Sopran

Latinitas Nostra

Leitung: Markellos Chryssicos

Aufnahmen vom 6. und 9.9.2020 aus dem Markgräflichen Opernhaus Bayreuth und der Schlosskirche Bayreuth