Fan-Ausschreitungen

Dabei habe es sich nicht um Selbstverteidigung gehandelt. Dafür gebe es keine Entschuldigung. Der Klub habe einen schweren Schaden erlitten. Gewalttäter in den Farben des 1. FC Köln hätten in Nizza mit ihren Übergriffen Menschen verletzt, Menschen eingeschüchtert und bei vielen, die diesen Tag mit Freunden und Familie verbringen wollten, Ängste ausgelöst.

Strafrechtliche Konsequenzen angekündigt

In dem Brief kündigt der FC-Vorstand strafrechtliche Konsequenzen und Stadionverbote für Gewalttäter an. In den kommenden Tagen werde man das weitere Vorgehen dazu mit der FC-Geschäftsführung und der Kölner Polizei abstimmen. Der Vorstand appellierte an die FC-Fangemeinde, bei der Identifikation gewalttätiger Anhänger mitzuwirken und einen öffentlichen Druck aufzubauen.

32 Verletzte, einer schwer

Am vergangenen Donnerstag war es in Nizza vor dem Spiel der Conference League gegen Köln zu Ausschreitungen zwischen Fan-Gruppen beider Seiten gekommen. 32 Personen wurden verletzt, der Anpfiff musste um eine Stunde verschoben werden, im Stadion kam es zu Sachbeschädigungen. In die Reihen der Kölner Hooligans hatten sich auch solche von Paris St. Germain gemischt. Beide Seiten sind befreundet. Einer der Paris-Fans stürzte während der Ausschreitungen vom Mittelrang und verletzte sich schwer.

Die UEFA hat nach den Krawallen ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Eine Strafe steht noch aus.

