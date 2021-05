Bundeskanzlerin Merkel hat zum Maifeiertag den Einsatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Corona-Pandemie gewürdigt.

Gerade Berufe, die sonst nicht solche Aufmerksamkeit bekämen, hätten das Land am Laufen gehalten, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Sie dankte zudem den Menschen für ihr Engagement in der schwersten Zeit, die Deutschland seit Generationen erlebt habe. Auch sei es eine riesige Hilfe gegen die Verbreitung des Virus, dass sich die Arbeit vielfach ins Homeoffice verlagert habe. Es sei ihr bewusst, wie anstrengend es sein könne, wenn über Monate der Esstisch gleichzeitig Schreibtisch und Hausaufgabenplatz für die Kinder sei, erklärte die Kanzlerin.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.