In Berlin-Kreuzberg haben sich am Abend mehr als 1.000 Menschen zu einer Protestkundgebung versammelt.

Linke und Linksradikale hatten dazu im Internet aufgerufen. Demonstrationen sind aber wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr nicht erlaubt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot rund um den Oranienplatz im Einsatz.



Auch in Leipzig gingen zum 1. Mai überwiegend Anhänger der linken Szene auf die Straße. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich mehr als 200 Menschen am Protest im Stadtteil Connewitz. Die Initiative #NichtaufunseremRücken hatte unter dem Motto "Kämpferisch zum Ersten Mai" dazu aufgerufen. Nach Angaben der Polizei verlief der Aufzug zunächst friedlich.