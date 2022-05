Tag der Arbeit

"Revolutionärer 1. Mai"-Demonstration im Berliner Stadtteil Neukölln (AFP / Tobias Schwarz)

Polizeipräsidentin Slowik sagte am Abend, es sei weitgehend friedlich geblieben. Gemeldet wurden vereinzelte Auseinandersetzungen zwischen linksautonomen Demonstranten und Polizisten. In Berlin waren wegen der zahlreichen Protestveranstaltungen rund 6.000 Polizisten im Einsatz. Auch in Hamburg gab es mehrere Demonstrationen, die ruhig verliefen. Aus Dortmund wurden Zusammenstöße zwischen Polizei und Teilnehmern aus der autonomen Szene gemeldet. In Sachsen kam es vor und nach einer Demonstration Rechtsextremer in Zwickau zu Angriffen.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, warnte vor einer dauerhaften Aufstockung des Rüstungshaushalts. Bei seiner Rede auf der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften zum 1. Mai in Berlin erklärte Hoffmann, das Geld werde vielmehr für die Transformation der Gesellschaft und die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats gebraucht.

Der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, hatte sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks ähnlich geäußert. Ein dauerhaft höherer Verteidigungsetat sei mit der Frage verbunden, ob es zulasten von sozialen Absicherungen der Menschen gehe.

Bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf sprach Bundeskanzler Scholz. Nach seinen Angaben werden höhere Verteidigungsausgaben nicht zu einem Kurswechsel der Bundesregierung im sozialen Bereich führen. Zudem betonte er, Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen - auch mit Waffenlieferungen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.