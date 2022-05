"Revolutionärer 1. Mai"-Demonstration im Berliner Stadtteil Neukölln (AFP / Tobias Schwarz)

Polizeipräsidentin Slowik sagte am Abend, es sei weitgehend friedlich geblieben. Gemeldet wurden vereinzelte Auseinandersetzungen zwischen linksautonomen Demonstranten und Polizisten. In Berlin waren wegen der zahlreichen Protestveranstaltungen rund 6.000 Polizisten im Einsatz. Auch in Hamburg gab es mehrere Demonstrationen, die ruhig verliefen. Aus Dortmund wurden Zusammenstöße zwischen Polizei und Teilnehmern aus der autonomen Szene gemeldet. In Sachsen kam es vor und nach einer Demonstration Rechtsextremer in Zwickau zu Angriffen.

Bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf erklärte Bundeskanzler Scholz, höhere Verteidigungsausgaben führten nicht zum Kurswechsel der Bundesregierung bei sozialen Vorhaben. Unter anderem der DGB hatte vor einer dauerhaften Aufstockung des Rüstungshaushalts auf Kosten des Sozialbereichs gewarnt.

