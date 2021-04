Zum heutigen Tag der Arbeit hat die IG Metall eine faire Verteilung der Lasten der Corona-Pandemie gefordert.

Ihr Vorsitzender Hofmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Risiken könnten nicht von den Beschäftigten allein geschultert werden. Die Pandemie hinterlasse nicht nur Opfer und Verlierer, sondern es gebe auch Profiteure. Es boomten die Börsen, und es habe noch nie einen solch rasanten Zuwachs an Milliardären gegeben. Gleichzeitig seien aber hunderte Arbeitsplätze verlorengegangen und mehr Menschen auf Hartz Vier angewiesen. Hofmann warnte, diese massive Unwucht könne den politischen Raum ins Wanken bringen. Hier müsse die Politik handeln.



Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft" findet heute in Hamburg statt. Dazu wird der DGB-Vorsitzende Hoffmann erwartet.



In Berlin und Hamburg hatten sich bereits gestern Abend viele Menschen versammelt, um für gesellschaftliche Veränderungen zu demonstrieren. Die Polizei sprach jeweils von einem friedlichen Verlauf. In Berlin folgten rund 1.500 Demonstranten einem Protestaufruf linker und linksradikaler Gruppen unter dem Motto "Von der Krise zur Enteignung". In Hamburg waren es zeitweise mehr als 600 Menschen, obwohl wegen der Pandemie nur 200 zugelassen waren.

