1. Mai in Corona-Zeiten

Am heutigen Tag der Arbeit fordern Gewerkschaften eine faire Verteilung der Lasten der Corona-Pandemie. In vielen deutschen Städten finden Kundgebungen statt. Die zentralen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum 1. Mai ist in diesem Jahr in Hamburg.

Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte in Hamburg, in der Corona-Pandemie sei es mit solidarischem Handeln gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Allerdings seien die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise enorm. In den vergangenen Monaten hätten Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte dafür gekämpft, soziale Härten abzufedern und viele Jobs zu sichern.

Verdi fordert "mehr als nur warme Worte"

Aus Anlass des Maifeiertages rief der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, die Koalition auf, noch vor der Bundestagswahl im September die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Die von Kurzarbeit und möglichem Jobverlust Betroffenen erwarteten ebenso wie die Beschäftigten in systemrelevanten Bereichen mehr als nur warme Worte.



Der IG-Metall-Vorsitzende Hofmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Risiken der Corona-Krise könnten nicht von den Beschäftigten allein geschultert werden. Schließlich hinterlasse die Pandemie nicht nur Opfer und Verlierer, sondern es gebe auch Profiteure. So boomten die Börsen, und es habe noch nie einen solch rasanten Zuwachs an Milliardären gegeben. Gleichzeitig seien aber hunderte Arbeitsplätze verlorengegangen und mehr Menschen auf Hartz IV angewiesen. Hofmann warnte, diese massive Unwucht könne den politischen Raum ins Wanken bringen. Hier müsse die Politik handeln.

Klingbeil für höhere Löhne in verschiedenen Bereichen

Der SPD-Politiker Klingbeil plädiert für höhere Löhne für die Leistungsträger der Gesellschaft, die das Land seit einem Jahr am Laufen hielten. Proteste am Vorabend des 1. Mai in Berlin und Hamburg verliefen friedlich. Heute sind vielerorts neben den Aktionen der Gewerkschaften auch Demonstrationen von Gegnern der Corona-Einschränkungen geplant.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.