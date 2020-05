Unter dem Motto "Solidarisch, nicht allein" begeht der Deutsche Gewerkschaftsbund heute den Tag der Arbeit.

Da Großveranstaltungen am 1. Mai diesmal wegen der Corona-Pandemie verboten sind, überträgt der DGB die Reden, Interviews und Grußworte im Internet. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte, es komme darauf an, Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern und ein gesellschaftliches Auseinanderdriften zu verhindern. Außerdem müssten auch in der Krise die Rechte der Beschäftigten eingehalten werden. Es sei falsch, jetzt die Arbeitszeit zu verlängern und Ruhezeiten zu reduzieren. Die Menschen arbeiteten bereits an den Grenzen der Belastbarkeit.



Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack sagte, die Krise habe deutlich gemacht, welche Berufsgruppen unser aller Überleben sicherten - zum Beispiel Menschen im Einzelhandel, in der Pflege sowie Reinigungskräfte. Doch ihnen reiche Applaus und ein warmer Händedruck als Anerkennung nicht aus. Die Berufe brauchten als echte Aufwertung mehr Geld, und zwar jetzt, dauerhaft und das am besten durch Tarifverträge. Hannack forderte zudem, Eltern durch die Arbeitgeber stundenweise zu entlasten, damit sie sich die Betreuung teilen können. Sonst würden alte Rollenbilder wieder verfestigt: Frauen würden Homeoffice machen und die Kinderbetreuung übernehmen, der Mann ginge normal wieder arbeiten. Das, so Hannack, dürfe in und nach der Krise nicht so sein.

Arbeitsminister Heil: Beschäftigte verdienen bessere Bedingungen

Der Verdi-Vorsitzende Werneke betonte, Gewerkschaften seien so wichtig wie noch nie. Er wolle eine Zukunft, die keine neuen Ungerechtigkeiten schaffe.

Arbeitsminister Heil sagte in der Übertragung, Beschäftigte hätten nicht nur verdient, dass um ihre Arbeitsplätze gekämpft wird, sie verdienten auch bessere Arbeitsbedingungen.

Wegen Corona keine Großkundgebungen

Wegen der Corona-Pandemie finden erstmals keine Großkundgebungen am 1. Mai statt. Unter dem Motto "Solidarisch, nicht alleine" war eine dreistündige Übertragung mit Beiträgen von Künstlerinnen und Künstlern sowie Gewerkschaftsmitgliedern geplant. In Nordrhein-Westfalen haben mehrere Kommunen kleinere Kundgebungen zum 1. Mai erlaubt. Teilweise setzten die Anmelder die Genehmigungen gerichtlich durch.