In Berlin-Kreuzberg ist es gestern Abend bei Protesten linker Gruppen zum 1. Mai zu Rangeleien mit Polizisten gekommen.

Vereinzelt wurden Flaschen und Steine geworfen, es gab nach Polizeiangaben rund 50 Festnahmen. In dem Stadtteil waren am Abend ungeachtet der Corona-Beschränkungen mehr als 1.000 Menschen durch die Straßen gezogen. Berlins Innensenator Geisel kritisierte, dass sich die Menschen in solchen Größenordnungen und mit so gerigem Abstand versammeln würden, sei schlichte Unvernunft.



Auch in anderen Städten in Deutschland versammelten sich Menschen anläßlich des 1. Mai. Im Hamburger Stadtteil St. Pauli löste die Polizei eine nicht genehmigte Protestaktion auf der Reeperbahn auf. In Leipzig beteiligten sich mehr als 200 Menschen an einer Protestaktion, die friedlich verlief.