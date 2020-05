In Berlin-Kreuzberg ist es bei Protesten linker Gruppen zum 1. Mai zu Rangeleien mit Polizisten gekommen.

Vereinzelt wurden Flaschen geworfen, Einsatzkräfte zogen einzelne Demonstranten aus der Menge. Trotz der Corona-Beschränkungen waren am Abend Hunderte Menschen durch die Straßen gezogen. Demonstrationen sind derzeit nicht erlaubt, die Teilnahme daran ist eine Straftat.



In Hamburg löste die Polizei eine nicht genehmigte Protestaktion auf der Reeperbahn auf. Mehrere Hundert Menschen aus dem linken Spektrum hatten sich dort trotz des Versammlungsverbots eingefunden.



Auch in Leipzig gingen zum 1. Mai Anhänger der linken Szene auf die Straße. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich mehr als 200 Menschen an dem Protest, der friedlich verlaufen sei.