Auch in anderen Ländern wurde der Tag der Arbeit trotz Kontaktverboten und teils strikten Ausgangsbeschränkungen begangen.

In Frankreich lobte Präsident Macron in einem Video die Arbeitsleistungen der Bevölkerung in der Corona-Krise. In mehreren Pariser Vierteln schlugen die Menschen mittags auf Kochtöpfe. Viele Aktionen weltweit wurden ins Internet verlegt. In Russland etwa luden Parteien die Menschen auf Youtube ein, über ihre finanziellen Schwierigkeiten und Probleme in der Selbstisolation zu sprechen. In Griechenland beteiligten sich hunderte Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft Pame an einer Kundgebung vor dem Parlament in Athen. Rote Klebestreifen auf dem Boden sorgten dafür, dass die Demonstranten den gebührenden Abstand voneinander hielten.



In der Türkei wurden mehr als ein Dutzend Gewerkschaftsvertreter festgenommen, die trotz einer dreitägigen Ausgangssperre in Istanbul demonstriert hatten.



Papst Franziskus hob in einer Messe in Rom den Wert der Arbeit für die Menschen hervor und prangerte teils unwürdige Arbeitsbedingungen an.