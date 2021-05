In Berlin hat die jährliche Demonstration der linksautonomen Szene zum 1. Mai begonnen.

Nach Behördenangaben haben sich inzwischen etwa 5.000 Menschen im Stadtteil Neukölln versammelt. Die Kundgebung will von dort nach Kreuzberg ziehen. Berlins Polizeipräsidentin Slowik rechnet für die Veranstaltung auch mit gewaltbereiten Teilnehmern. Entlang der Strecke sind zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei aufgefahren.



In Paris kam es bei Demonstrationen zum 1. Mai zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die französischen Behörden berichten, Anhänger einer linksextremen Gruppierung hätten Scheiben eingeschlagen, Mülleimer angezündet und Einsatzkräfte angegriffen. 34 Menschen seien festgenommen worden.



In Istanbul nahm die Polizei mehr als 200 Personen fest, als sie versuchten, trotz eines Demonstrationsverbots auf den zentralen Taksim-Platz zu gelangen. Die türkischen Sicherheitskräfte gingen Korrespondenten zufolge teils gewaltsam gegen die Menschen vor.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.