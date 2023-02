Tarifkonflikt

Warnstreik im öffentlichen Dienst in Köln (Ann-Marie Utz/dpa)

Der Schwerpunkt lag dabei in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich insgesamt zehntausend Beschäftigte von Verkehrsbetrieben, Stadtverwaltungen, Kitas und anderen Einrichtungen an dem Warnstreik. Betroffen waren unter anderem Dortmund, Wuppertal, Solingen, Remscheid und Düsseldorf. Die Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen sollen morgen in verringertem Umfang fortgesetzt werden. In Berlin beteiligten sich laut Verdi mehrere tausend Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen.

Die zweite Runde der Tarifgespräche findet übernächste Woche statt. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr. Vertreter von Bund und Kommunen wiesen das zurück; ein Verhandlungsangebot der Arbeitgeber liegt bisher nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.