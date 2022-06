Islamistischer Terror

Zum Schutz von Dörfern vor islamistischen Angriffen werden in Mosambik frühere Frelimo-Soldaten reaktiviert. (imago images/Le Pictorium)

Sie seien Zeugen von Morden, Vergewaltigungen oder Entführungen geworden, gab die Hilfsorganisation "Save the Children" an. Mehr als 80 Prozent der Geflüchteten seien Frauen und Kinder. Die Betroffenen hausten nun in Notunterkünften unter "katastrophalen Bedingungen", ohne angemessenen Zugang zu Unterkünften, Toiletten, Kleidung und Nahrung. Vor allem im Norden Mosambiks verüben islamistische Terrorgruppen seit 2017 immer wieder Angriffe. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wurden bei einem dschihadistischen Überfall gestern mindestens sieben Menschen getötet.

