Ein Satellitenbild von Maxar Technologies vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Mehr als 10.000 Soldaten seien wieder in ihre Stützpunkte zurückgekehrt, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Militär. Die Übungen seien in mehreren Gebieten nahe der Ukraine abgehalten worden.

Die Entsendung Zehntausender russischer Soldaten an die Grenze hatte in westlichen Staaten und in der ukrainischen Regierung die Sorge genährt, Russland plane einen Angriff auf sein Nachbarland. Die Regierung in Moskau hat das wiederholt bestritten.

