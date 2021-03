In Syrien ist die Lage der Kinder nach Ansicht von Hilfsorganisationen schlimmer als je zuvor.

Nach zehn Jahren Krieg seien 90 Prozent auf humanitäre Hilfe angewiesen, teilte das Kinderhilfswerk Unicef mit. Hinzu kämen weitere 2,5 Millionen geflüchtete Kinder in anderen Ländern der Region. Zwischen 2011 und 2020 wurden nach UNO-Angaben mehr als 6400 Kinder im Krieg getötet und mehr als 5500 verletzt. Bundesentwicklungsminister Müller sprach von der größten Tragödie dieses Jahrhunderts. Eine ganze Generation kenne nichts als Angst und Not. Im vergangenen Jahr hätten 5,4 Milliarden US-Dollar Hilfsgelder gefehlt, um den wichtigsten Bedarf zu decken. Das sei ein unglaublicher Skandal, so Müller.



Laut einer Umfrage des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz hat fast jeder zweite Syrer zwischen 18 und 25 Jahren bereits ein Familienmitglied oder einen Freund verloren. Unter den Befragten, die noch in Syrien leben, gab mehr als die Hälfte an, mit Schlafstörungen, Angst und Depression zu kämpfen.

