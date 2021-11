Zehn Jahre nach der Aufdeckung der Terrorgruppe NSU gibt es noch immer Kritik am Umgang der Behörden mit den Taten.

Die geschäftsführende Bundesjustizministerin Lambrecht räumte ein, dass es Versäumnisse der Behörden gegeben habe. Die Rechtsterroristen des NSU hätten über viele Jahre unentdeckt morden können, betonte die SPD-Politikerin. Wörtlich sagte sie: "Rassistische Motive müssen immer konsequent ausgeleuchtet werden, wenn in Deutschland Straftaten gegen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte begangen werden".

Lieberknecht: Ermittlungen dürfen nicht abgeschlossen werden

Die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Lieberknecht, warnte davor, einen Schlussstrich unter die Taten des NSU ziehen zu wollen. Die Ermittlungen dürften nicht abgeschlossen werden, insbesondere mit Blick auf das Unterstützernetzwerk seien diese bislang unzureichend gewesen, sagte Lieberknecht im Deutschlandfunk.



Ähnlich äußerte sich Lieberknechts Nachfolger Ramelow. Die Ernsthaftigkeit der rechtsextremistischen Bedrohung sei ganz klar nicht erkannt worden, sagte der Linken-Politiker der Funke Mediengruppe. Dagegen hatte Bundesinnenminister Seehofer (CSU) erklärt, die Regierung habe alles in ihrer Macht Stehende getan, damit sich so etwas nicht wiederhole. Der NSU-Komplex sei in Bund und Ländern aufgearbeitet worden.

Daimagüler: Mehr offene Fragen als vor zehn Jahren

Kritik kam vom Rechtsanwalt der Angehörigen der Opfer, Mehmet Daimagüler. Man habe jetzt mehr offene Fragen als noch vor zehn Jahren, sagte der Jurist im ZDF. Der Staat - Bundesanwaltschaft und Justiz - würden sehr schnell "schmallippig, wenn es um die Verwicklung staatlicher Organe geht".



Einen neuen Vorwurf erhob die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Keupstraße, Meral Sahin. Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Kölner Keupstraße im Jahr 2004 hätten Ermittler die Menschen genötigt, nicht von einem rechtsradikalen Angriff zu sprechen, sagte sie im Deutschlandfunk. Bis zur Enttarnung des "Nationalsozialistischen Untergrunds" sieben Jahre später hätten sich die Anwohner ohnmächtig gefühlt. Mitten in Deutschland seien sie von Opfern zu Tätern gemacht worden, betonte Sahin unter Anspielung auf Spekulationen über eine Tat unter Migranten oder im kriminellen Milieu. Bei der Explosion einer Nagelbombe wurden damals 22 Menschen verletzt.

TAZ konnte geheimen Bericht des hessischen Verfassungsschutzes einsehen

Die Zeitung TAZ hat nach eigenen Angaben Einblick in einen geheimen Bericht des hessischen Verfassungsschutzes zur Aufklärung der NSU-Morde vor zehn Jahren erhalten. Ursprünglich sollte das Dokument für die Öffentlichkeit für Jahrzehnte gesperrt sein. Nach Darstellung der TAZ liegen trotz geschwärzter Passagen die Ergebnisse offen zutage – sie stellten dem hessischen Verfassungsschutz "ein verheerendes Zeugnis aus", heißt es.

Zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehrere Überfälle

Die rechtsextreme Zelle NSU hatte über Jahre hinweg insgesamt zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehr als ein Dutzend Überfälle verübt. Unter den Ermordeten des NSU waren neun Menschen mit Migrationshintergrund. Der Zusammenhang zwischen den Taten wurde erst bekannt, nachdem am 4. November 2011 die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden wurden und Bekennervideos auftauchten. Beate Zschäpe, drittes Mitglied des Terrorgruppe, wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.



Weitere Informationen zum Thema haben die Kolleginnen und Kollegen der Sendung "Hintergrund".

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.